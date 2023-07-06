Москва, 6 июля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Корпорация МСП (КМСП) представила Минюсту предложение о сокращении минимальных штрафов за просроченную задолженность микропредприятий в десять раз. Так, штраф по требованиям неимущественного характера КМСП предлагает сократить до 5 тыс. руб., а штраф по денежным искам — до 10 тыс. руб.

Agency-kaluga Малый бизнес

Для этого институт подготовил поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Письмо с законопроектом гендиректор КМСП Александр Исаевич направил в адрес министра юстиции Константина Чуйченко, пишет газета «Ведомости». На сегодняшний день предложение находится на рассмотрении.

Исполнительский сбор — это взыскание, которое налагается на должника в случае неисполнения в срок исполнительного документа. Сбор установлен в размере 7% от суммы взыскания, но не менее 1000 руб. для физлица или индивидуального предпринимателя (ИП) и 10 000 руб. для организации. Для требований неимущественного характера, размер сбора с должника фиксированный — 5000 руб. для физлиц и ИП и 50 000 руб. для юрлица.

При этом размер штрафа не учитывает имущественное и финансовое положение организации, считают в КМСП. Например, для микропредприятий такая административная ответственность может привести к ликвидации. При этом доля микропредприятий, включенных в реестр МСП, составляет 91,3% по России и 99,3% в структуре МСП.

Инициатива подготовлена по результатам анализа информации от субъектов МСП, а также в соответствии с задачей по снижению административного давления на малый бизнес, озвученной президентом России Владимиром Путиным, отмечают в КМСП.

Ранее Минюст внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые снижают размер административных штрафов для малого бизнеса до значений, установленных для индивидуальных предпринимателей. Для малых предприятий такой льготы нет.