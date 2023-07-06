Тбилиси, 6 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыку Шио могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжёлые металлы, сообщил 6 июля руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Сергей Пятаков/РАИ Новости Католикос-патриарх всея Грузии Илия II

«У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определённые изменения. Обнаружены тяжёлые металлы выше нормы», — сказал Джагмаидзе. Он добавил, что местоблюститель после возможного отравления чувствует себя хорошо, продолжает работать.

Ранее о возможном отравлении местоблюстителя патриарха Грузии сообщил грузинский телеканал Rustavi 2. Последний месяц владыка плохо себя чувствовал, особенно тяжёлым было его состояние неделю назад. По данным телеканала, в организме владыки найдено не одно подозрительное вещество.

Грузинское издание Mtavari, в свою очередь, передаёт, что в крови владыки Шио якобы обнаружили мышьяк. По мнению грузинского богослова Левана Татурашвили, епископа могли отравить в кафедральном соборе Грузинского патриархата для того, чтобы сместить его с поста.

Священный синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. В последнее время он проводит литургии вместо Илии Второго, который в силу возраста редко появляется на публике.