Улан-Удэ, 6 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Бурятии четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная, три человека спаслись, судьба ещё пятерых неизвестна, сообщили 6 июля в региональном главке МЧС.

Алексей Бойцов/РИА Новости

Отмечается, что вечером 6 июля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что при сплаве около населённого пункта Выдрино перевернулись четыре катамарана с туристами.

«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб в результате ЧП на реке Опала в Усть-Большерецком районе Камчатки 23 июня. Там перевернулась лодка с экипажем из десяти человек.

Около устья реки экипаж выполнял установку троса ставной сети. Из-за высокой волны плавсредство опрокинулось, погиб 44-летний мужчина.