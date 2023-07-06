Анкара, 6 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Ожидается, что Эрдоган примет Зеленского в Стамбуле 7 июля.

По информации источника в канцелярии турецкого лидера, по итогам данной встречи может состояться пресс-конференция.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что оснований для продления зерновой сделки нет, но ещё остаётся время, чтобы выполнить часть договорённостей.

Ранее в МИД России заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.