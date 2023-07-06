Краснодар, 6 июля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе (ЮФО) создана общая группировка сил и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом 6 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в ЮФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«На территории округа создана общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — сказал Патрушев.

Он отметил, что для организации мероприятий по гражданской обороне и защите населения разработаны планы приведения в готовность субъектов, муниципальных образований и организаций.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что силы и средства службы медицины катастроф находятся в постоянной готовности оказать помощь населению.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются. В качестве примера он привёл наращивание военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ, активизацию разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе.