Москва, 6 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. ВСУ пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, поскольку понимают, что эту технику ждёт плачевная судьба немецких танков Leopard. Об этом 6 июля заявил член Общественной палаты России, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, на линии фронта танки Challenger 2 пока нет, британская техника находятся в резерве.

«Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Он отметил, что украинская пропаганда распространяет видео о якобы появлении британских танков и преподносит эту технику как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах ВСУ.

«Видео, которые появлялись в украинских пабликах ранее, нами были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Ни одно из них по привязке к местности не относилось к территории постукраинского пространства и тем более запорожского фронта», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

Министр отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.

Попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько заявил, что военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы.

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд», — сообщил он.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любые производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, размещённые на территории Украины, будут законными целями для российских сил. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном размещении на территории Украины предприятия BAE Systems, чтобы выпускать продукцию для Киева и её ремонтировать. BAE Systems является одной из крупнейших компаний по производству оружия в мире. Она в том числе производит танки Challenger 2 и истребители Typhoon.