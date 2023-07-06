Краснодар, 6 июля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ высоки риски заболевания населения разными видами лихорадок, заявил 6 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в России не раз заявляли о биологических угрозах, связанных с деятельностью американских лабораторий на территории Украины. Так, в мае Патрушев утверждал, что Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его.

Это же подтвердили и в российском Минобороны. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении доказательств того, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, получены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, который способен преодолеть межвидовой барьер. По его словам, это подтверждают документы, которые были изъяты военными из лаборатории биосферного заповедника в Аскании-Нова в Херсонской области.