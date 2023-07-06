Москва, 6 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Из украинского плена вернулись 45 российских военных. Об этом сообщили 6 июля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военные возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров. В плену им грозила смертельная опасность. Сейчас они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Самолётами военно-транспортной авиации освобождённых доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

11 июня Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. Как сообщало ИА Регнум, возвращение стало итогом переговорного процесса. Всех освобождённых доставили в медучреждения для лечения и реабилитации, им также оказали психологическую помощь.