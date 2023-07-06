Москва, 6 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Хозяина квартиры в Москве, где произошли взрыв и пожар, доставили в больницу, сообщил 6 июля корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

Баранов Владимир/Global Look Press

Ранее очевидцы сообщили о пожаре и взрыве в жилом доме в районе метро «Филёвский парк», неподалёку от парка Победы.

По словам источника, возгорание произошло на площади 20 кв. метров в квартире на втором этаже. Они пояснил, что огонь вспыхнул после взрыва телевизора.

«Пострадавший госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что в ходе пожара огонь частично ушёл на балконы второго, третьего и четвёртого этажей.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве начался пожар в жилом доме по адресу: улица Минская, дом 6, корпус 1. Очевидцы сообщили, что возгоранию предшествовал взрыв. Дом находится рядом со станцией метро «Филёвский парк» и парком Победы.