Москва, 6 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Россию польских грузовиков — это симметричный ответ на недружественную политику, который принесёт РФ выгоды, а её недругам — экономические убытки, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»). Об этом он 6 июля заявил корреспонденту ИА Регнум, комментируя публикацию издания Business Insider Polska о том, что Москва больно ударила по экономике Польши, запретив въезд грузовиков на российскую территорию.

SE EAST/NEWS/РИА Новости

По словам Гутенёва, враги России очень часто пользуются её осмотрительностью и осторожностью и тем, что Москва дорожит сложившимися отношениями. Об этом, в частности, свидетельствует опыт зерновой сделки, когда Россия тщательно выполняла взятые на себя обязательства, а её контрагенты не делали этого, исходя из своих корыстных интересов.

«И проходит много времени, прежде чем мы оказываемся готовы пойти на встречные жёсткие шаги, — сказал Гутенёв. — Однако возможность влияния на экономики недружественных стран очень сильно сокращается. У них проходят процессы адаптации. Так было с нефтью и газом — они смогли плавно перейти на другие источники».

Аналогичная ситуация, по словам парламентария, складывалась с допуском российских грузовиков на западные, в частности польские, рынки.

«У нас были квоты: часть грузов возили мы, а часть — они. Причём баланс традиционно складывался в их пользу. Но мы на это закрывали глаза, дабы не обострять ситуацию. Затем были приняты меры по ограничению выпуска наших тягачей на дороги Европы и в качестве некой утешительной меры были сделаны какие-то исключения. Например, нам говорят: «Титан вы можете возить своими грузовиками». Можете-то можете, но они не разрешают брать обратный груз», — сказал депутат.

В результате перевозка становилась невыгодной, так как поездка в один конец оказывалась вхолостую. И даже если российские перевозчики и получали соответствующие разрешения, то сталкивались с такими требованиями, которые делали нерентабельной их работу.

«Поэтому мы приняли обращение, а дальше оформили в виде закона запрет допуска польских автомобилей на нашу территорию, — сказал Гутенёв. — По самым скромным подсчётам, это нанесёт серьёзный ущерб их экономике. Причём речь идёт не только о нескольких тысячах водителей, которые этим занимаются, но и о целом пуле специализированных компаний, которые предоставляют логистические услуги, сервис этих машин и многое другое».

Парламентарий подчеркнул: действия России, во-первых, симметричны, а во-вторых, позитивно скажутся на её экономике. Кроме того, есть и политические плюсы. По словам Гутенёва, Россия приучила своих оппонентов к тому, что она не всегда зеркально отвечает на негатив.

«Иногда мы оставляем за собой право принять ответные меры, но не всегда их принимаем. В цивилизованном мире это воспринимали бы как добрую волю, но наши оппоненты понимают только тогда, когда их бьют по кошельку», — констатировал депутат.

Поэтому, как считает законодатель, запрет на въезд польских грузовиков в Россию можно только приветствовать.

Ранее, 23 мая, спикер в Госдуме рассказали, что депутаты единогласно проголосовали за необходимость запрета проезда польских фур по территории РФ. По словам спикера Вячеслава Володина, в результате принятого решения «поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России».

30 июня правительство России запретило польским фурам перевозить грузы по России.