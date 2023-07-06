Ульяновск, 6 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Муфтий, председатель Регионального духовного управления мусульман Ульяновской области (РДУМ УО) Ильдар хаджи Сафиуллин и Симбирская епархия Русской православной церкви резко осудили глумление гражданина Египта над Кораном в Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным СМИ, 1 июля переехавший в Россию египтянин Саид Абу Мустафа, осквернил на одной из улиц Ульяновска священное мусульманское писание и снял это на видео, которое выложил в Сеть. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в настоящее время злоумышленник уже задержан.

Ильдар хаджи Сафиуллин назвал осквернение Корана вопиющим и диким случаем. Он усомнился, что человек в здравом рассудке мог совершить такой поступок.

«Видимо, эта жаркая погода, которая сейчас стоит, на него повлияла. Дай Бог выздоровления ему! Ему дадут правовую оценку. Разжечь какие-то межнациональные, межконфессиональные розни не получится, потому что мы живём в мире и согласии. Мы в дружбе и созидании находимся со всеми народами, которые живут у нас в Ульяновской области», — сказал муфтий в беседе с ИА Регнум.

При этом муфтий отметил, что в Ульяновске сегодня обучается много иностранных студентов, в том числе из арабского мира и Египта. Российские представители духовного мусульманского сообщества сотрудничали с последователями ислама в Каире, где находится старейший мусульманский университет Аль-Азхар, и знают местных жителей как глубоко верующих и нравственных людей.

Ильдар хаджи Сафиуллин допустил, что устроивший провокацию египтянин мог быть вовлечён в какие-либо секты.

«Мы знаем, что нужно беречь глаза, душу и сердце. Если бы этот мужчина (задержанный в Ульяновске — прим. ред.) был богобоязненным человеком, то он бы не смотрел на сайтах и страницах то, что не нужно, не засорял бы свои мозги и сердце. Может быть, он был участником каких-то сектантских формирований в интернете», — сказал он, комментируя возможную связь Абу Мустафы со шведским провокатором, устроившим сожжение Корана перед мечетью в Стокгольме.

Раскритиковали действия египтянина и в РПЦ. Симбирская епархия после запроса ИА Регнум выпустила официальный комментарий, в котором указала, что Православная церковь не приемлет любых действий и высказываний, направленных на оскорбление веры, поругание священных книг и религиозных символов.

«Видеозапись события, происшедшего на днях в Ульяновске, — глумления над священной книгой мусульман Кораном — нельзя воспринимать иначе, чем с горечью и возмущением… Выражаем своё сочувствие всем, кого оскорбила эта выходка. Горько, что такие события произошли на ульяновской земле», — говорится в заявлении.

Кроме того, отреагировали в епархии и на тот факт, что подозреваемый в осквернении Корана человек Абу Мустафа размещал в интернете свои фото в православных храмах.

Представители РПЦ подчеркнули, что в Ульяновске много иностранных студентов — христиан различных конфессий, многие из них часто посещают Спасо-Вознесенский кафедральный собор Ульяновска. Эти студенты часто заходят в собор, молятся, фотографируются в храме.

«Как можно понять по фотографиям Саида Абу Мустафы, он также заходил в собор и другие православные храмы. Но он не был постоянным прихожанином какого-либо храма епархии — то есть не посещал храм регулярно, не участвовал в богослужебной и приходской жизни. Епархии неизвестно достоверно о его принадлежности к каким-либо христианским общинам, факте крещения и т. д», — подчеркнули они.

Как подчеркивают в епархии, видеозапись провокации в Ульяновске порождает сомнение не только в религиозности, но и в адекватности человека, совершившего подобный поступок.

С призывом не акцентировать внимание на вероисповедании задержанного египтянина выступил и гендиректор Ассамблеи народов России Александр Даркович. В своём Telegram-канале он обратил внимание, что провокация могла быть направлена на создание межнациональных и межконфессиональных разногласий.

«История убедительно доказывает, что экстремист, какой бы национальности и какого бы вероисповедания он ни был, действует не в интересах и не от имени своей религии или народа. Он действует в силу своих личных слабостей и грехов: душевной болезни, гордыни, тщеславия или алчности», — написал Даркович.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил уверенность, что действиям правонарушителя дадут самую жёсткую правовую оценку.

«Мы уважаем друг друга, чтим традиции, обычаи и очень трепетно относимся к религиозным чувствам верующих. Это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии… Мы выстоим. Наша сила в единстве!» — написал Русских в своём Telegram-канале.

В полиции Ульяновской области в настоящее время подтвердили, что Саид Абу Мустафа задержан, ведётся расследование.