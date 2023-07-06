Новокузнецк, Кемеровская область, 6 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Двоих 17-летних подростков задержали в Новокузнецке по подозрению в убийстве местного жителя. Предположительно, мужчину забили до смерти, сообщает 6 июля пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, 5 июля подозреваемые пришли к своему знакомому, чтобы поговорить. Он встретил подростков на улице у частного дома. Произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемые избили мужчину руками и ногами.

«От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, подростки с места преступления скрылись», — говорится в сообщении.

Сосед увидел избитого и вызвал скорую. Потерпевший скончался в больнице, несмотря на оказанную помощь.

Подозреваемых нашли и задержали. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (111 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Московской области блогеры избили пожилую женщину-инвалида, позднее она умерла в больнице. Расправу, снятую на видео, учинил 19-летний сосед женщины, обвинивший её в краже. Пенсионерка выпивала и вела асоциальный образ жизни, подростки издевались над ней. После произошедшего начато расследование.