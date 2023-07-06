Москва, 6 июля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл заседание штаба по инвестициям с регионами. Главной темой стала инвестиционная карта России, которую разработало Министерство экономического развития России совместно с правительством Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Инвестиционная карта России сможет стать «единым окном» для инвесторов со всей страны и из дружественных государств», — заявил Белоусов. По его словам, именно за регионами закреплена ключевая роль в ее наполнении и актуализации.

Белоусов добавил, что основная задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы выстроить организационную модель работы, прописать чёткие регламенты передачи информации. «У инвестиционных команд субъектов Российской Федерации уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта», — отметил он. Объединение региональных карт в единую систему — закономерный итог этого процесса, подчеркнул Белоусов.

Москва одной из первых в стране реализовала проект Инвестиционной карты. «Мы активно работаем над обновлением и совершенствованием карты для удобства бизнеса. В частности, в прошлом году на карту были интегрированы аналитические слои, позволяющие оценить привлекательность площадки по различным параметрам», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На карте отображаются все объекты, выставленные на торги, а также промышленные площадки, в том числе расположенные в ОЭЗ «Технополис Москва».

На инвестиционной карте Москвы можно посмотреть инфраструктуру вокруг выбранного объекта, его транспортную доступность, парковочные зоны и тарифы, а также трафик людей за определенный период. «За год инвесторы воспользовались картой почти 30 тысяч раз, при этом количество уникальных пользователей выросло на 23 процента», — подчеркнул Овчинский.