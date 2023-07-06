Белгород, 6 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Пострадавший при обстреле со стороны ВСУ белгородского села Новопетровка Валуйского городского округа умер в машине скорой помощи, сообщил 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший — у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости», — сообщил сначала глава региона.

Позднее он написал, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. «Полученные им раны были несовместимы с жизнью», — добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область находится под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Так, 5 июля под обстрел попало село Карабаново, погибших и пострадавших удалось избежать. Повреждения получили четыре дома.

Кроме того, ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.