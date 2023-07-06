Краснодар, 6 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Военные угрозы для России со стороны Североатлантического альянса усиливаются, заявил 6 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа в Краснодаре.

MFA Russia/Global Look Press Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России», — заявил он.

Патрушев добавил, что состоявшееся в июне 2022 года учение НАТО Defender Europe, на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга, вновь подтвердили агрессивную сущность альянса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что имитация авиацией НАТО пуска крылатых ракет по России носит характер провокации и запугивания, а участившиеся полёты говорят о нарастающей напряжённости и всё большем желании стран — членов альянса принять непосредственное участие в конфликте.