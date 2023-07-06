Магас, 6 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Ингушетии активно развивается социальная сфера, в том числе поддержка различных категорий населения. Как сообщает пресс-служба правительства республики, глава региона Махмуд-Али Калиматов уделяет данному вопросу повышенное внимание, а власти предпринимают шаги, способствующие повышению качества жизни в республике.

Пресс-служба правительства Республики Ингушетия Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Выступая с обращением к республиканским парламентариям, Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в регионе внедряется новый механизм оценки качества услуг в социальной сфере.

Он обратил внимание, что цель данного социального стандарта состоит в повышении качества услуг, и работа по его внедрению уже стартовала. Глава региона отметил, что речь идет о механизме оценки качества в сфере социальных услуг. Он предполагает наличие навигатора по мерам поддержки, на получение которых может претендовать тот или иной гражданин, службы социального коридора, которая организует обслуживание заявителей в режиме одного окна, и не только. Финансирование этих мер осуществляется не только за счет государства — привлекаются ресурсы бизнеса, НКО и благотворительных организаций. Министерство труда Ингушетии получило от главы республики распоряжение обеспечить внедрение такого формата уже в 2023 году.

Среди получателей соцподдержки присутствуют представители незащищенных категорий населения. Речь идет о гражданах пожилого возраста и лицах, имеющих инвалидность. В скором времени для них создадут новые корпуса центров обслуживания. Один из них будет построен в городе Малгобек, второй — в сельском поселении Сурхахи. Земельные участки под строительство корпусов уже выделены, проектная документация подготовлена, и по ней имеется положительное заключение.

Еще один аспект социальной поддержки населения — забота о подрастающем поколении. В рамках него в Ингушетии ведется реконструкция горного лагеря «Аьрзи», где смогут отдыхать школьники.

Семьи с детьми в Ингушетии также получают социальную поддержку: среди получателей детского пособия 32 тысячам семьям в прошлом году были начислены выплаты на детей в возрасте 8-17 лет, 30 тысячам — на детей в возрасте 3-7 лет, 9 тысячам — в связи с рождением первого ребенка. Как заявил Калиматов, Ингушетия и дальше продолжит вести работу, направленную на поддержку наиболее уязвимых групп населения, при помощи со стороны федерального центра.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал поддержку семей с детьми как главный приоритет для властей РФ.

В Ингушетии проходят различные конкурсы на получение грантов, и жители региона активно в них участвуют. В 2023 году несколько десятков человек получили гранты более чем на 19 миллионов рублей. Среди участников есть и молодежь.

Калиматов подчеркнул, что молодые люди представляют собой серьезный ресурс для региона. На молодежь приходится около 30% населения субъекта. По его словам, для представителей данной возрастной группы реализация разного рода соцпроектов становится своего рода драйвером к развитию их талантов и карьерному росту.

Как указал Калиматов, в Ингушетии постепенно растет число волонтеров. Сейчас их насчитывается более 4,5 тысячи человек. В прошлом году численность добровольцев возросла на 2,5 тысячи человек. Он посчитал, что на данном этапе комитет молодежи Ингушетии должен открыть ресурсный центр добровольчества.

Спорт — неотъемлемая часть социального развития, и в Ингушетии уделяют этому аспекту большое внимание. В регионе активно создается спортивная инфраструктура.

В частности, в субъекте ведется строительство двух ФОКов. У жителей Сунжи и сельского поселения Нестеровское появилась возможность пользоваться новыми спортивными площадками, оснащенными современным оборудованием. Ряд учреждений, где ведется подготовка спортивного резерва, получили финансовую поддержку. Калиматов также упомянул об участии спортсменов из Ингушетии в различных соревнованиях — международных, федеральных, межрегиональных и республиканских, а также о многочисленных наградах, которые они завоевали. Глава субъекта обратил внимание, что в Ингушетии последовательно возрастает число тех, кто регулярно занимается спортом: если в 2019 году доля таких граждан составляла 21,6%, сейчас цифра выросла до 38,2%. Калиматов поручил республиканскому министерству спорта и дальше вести работу, направленную на оснащение профильных учреждений спортивным оборудованием.

Также глава региона предложил законодательно зафиксировать обязательную установку очистных сооружений — это поможет сохранению водных объектов и повысит качество жизни населения