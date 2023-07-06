Екатеринбург, 6 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Медики видели синяки и ожоги на теле шестилетнего Далера Бобиева, погибшего в приёмной семье в Екатеринбурге, но не сообщали о них правоохранителям. Об этом сообщает портал «E1.ru» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ростислав Нетисов/РИА Новости

Прокуратура в ходе проверки нашла признаки халатности в работе медиков и направила материалы в Следственный комитет. Показания медицинских сотрудников расходятся, некоторые заявили, что видели шрамы на голове у мальчика, рассказал собеседник издания.

«Заметили синяки и ожоги за несколько месяцев до смерти, но не сообщили в органы», — отметил источник.

По словам опекуна Вероники Наумовой, Далер якобы травмировал себя сам. Оказалось также, что медицинская карта ребёнка утеряна, добавил он.

В пресс-службе прокуратуры не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге задержали Анну Гилёву, директора детского сада, в который ходил убитый в приёмной семье Далер. По версии следствия, воспитатели видели следы побоев на теле ребёнка, но ничего не предприняли. Более того, они бездействовали и после того, как мальчик несколько месяцев не появлялся в детском саду. Заведующую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Суд запретил ей общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми и свидетелями. По обвинению в халатности задержана специалист органов опеки.

Обвинение в убийстве Далера Бобиева предъявлено опекуну Веронике Наумовой. По данным суда, ранее она истязала ребёнка, а после его смерти незаконно получала выплаты. Мальчик умер в декабре, а искать его начали только 26 июня. Тело нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. На допросе Наумова утверждала, что смерть ребёнка произошла в результате несчастного случая. Но её подопечная 13-летняя девочка рассказала, что накануне женщина жестоко избила Далера.

Похороны мальчика состоялись в Екатеринбурге 5 мая, с ним простились по мусульманским обычаям. Из родственников на церемонии присутствовал только его двоюродный брат по отцу.