Екатеринбург, 6 июля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Отец погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева Худжановвидин оказался за решёткой, совершив преступление исключительно ради собственных корыстных интересов. Об этом сообщил корреспонденту ИА Регнум адвокат Александр Бушуев.

Кадр из видео Прощание с погибшим 6-летним Далером Бобиевым

Адвокат защищал отца погибшего ребёнка в октябре 2017 года. По словам Бушуева, его подзащитный во время слушаний даже ни разу не упомянул, что у него растёт сын, которому на тот момент было всего восемь месяцев. При этом адвокат уверен, что просьба отца присутствовать на похоронах сына была абсолютно искренней, так как в тюрьме он всё осознал.

56-летнего Худжановвидина задержали 8 октября за разбой с проникновением в поселке Дружинино Свердловской области. Бобиев-старший вместе с подельниками ворвались в дом к престарелой женщине и её дочери-инвалиду, надеясь урвать куш в полмиллиона рублей. Угрожая и избивая женщин, им удалось разжиться лишь десятью тысячами рублей. Худжановвидина приговорили к семи годам заключения.

«Я сомневаюсь, что разбой и ограбление он совершил ради сына. Всё говорило, что он хотел потратить деньги на себя. Он всегда хотел улучшить себе жизнь и обогатиться. Ни разу он не вспомнил про сына во время слушаний, хотя на тот момент, как я понимаю, его жена уже родила Далера. Но даже если на преступление он пошел, чтобы обеспечить сына, то это никак его не оправдывает. Он с подельниками совершили ужасное преступление, даже защищать его мне было мерзко. Думаю, в тюрьме он осознал, что такое семья, поэтому о присутствии на похоронах просил искренне», — рассказал адвокат Александр Бушуев.

Также юрист добавил, что до сих пор не понимает, как непьющий мусульманин Бобиев связался с матерью Далера Ольгой Округиной. По словам адвоката, женщина явно вела аморальный образ жизни и никак не подходила для религиозной семьи.

«До сих пор не понимаю, как непьющий Бобиев связался с алкашкой, у которой ещё и репутация гулящей женщины. У неё до этого был другой муж, приличный человек. Но он быстро понял, что к чему, и бросил её. Вот она и нашла Худжановвидина после этого», — пояснил адвокат.

Ранее ИА Регнум писал, что Худжановвидин хотел забрать себе Далера, когда выйдет из колонии, но не успел. 29 июня стало известно, что Далер Бобиев, который якобы пропал 26 июня, найден мертвым в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как оказалось, шестилетний мальчик умер несколько месяцев назад. По подозрению в причастности к смерти Далера задержана опекун мальчика.

6 июля стало известно, что суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения исполняющей обязанности заведующей детского сада Анне Гилёвой, который посещал убитый шестилетний мальчик Далер Бобиев, сообщили 6 июля в Telegram-канале Свердловского областного суда.