Москва, 6 июля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Переход к массовому использованию цифрового рубля уже на горизонте 2025–2027 годов будет способствовать развитию российской экономики и поможет полноценно противостоять ограничениям Запада. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ Минфина России, профессор Финансовой академии при Правительстве РФ Игорь Варьяш.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова рассказала, что массовое использование цифрового рубля в России может начаться примерно в 2025–2027 годах. Она отметила, что тестирование новой системы начнётся в 13 банках, которые пройдут техническую подготовку, сразу после принятия соответствующего законопроекта. Зампред ЦБ подчеркнула, что нет необходимости ускорять процесс запуска.

По мнению профессора НИФИ, переход к цифровой валюте уже практикуют многие передовые страны с развитыми экономиками, что полезно и для России.

«Это будущее. Чтобы нам развивать экономику и противостоять коллективному Западу, это очень нужно. В цифровой валюте — выход и магистральный путь развития всей международной валютно-финансовой и валютно-кредитной системы», — отметил Варьяш.

По словам экономиста, российская платёжная система практически исчерпала себя и требует нового витка развития. Сейчас она требует значительных издержек на администрирование бюджетных платежей. Варьяш указал и на значимость удобства проведения трансграничных платежей, тем более что, например, в Китае уже некоторое время тестируют цифровой юань, и в скором будущем это может отразиться на расчётах между странами.

«Не удивлюсь, если вместо единой валюты для БРИКС будет система цифровых валют, которые будут конвертироваться между собой, опираясь на развитую информационную технологичную систему», — допустил Варьяш.

В свою очередь главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин выразил опасения, что введение цифрового рубля может забуксовать. По его словам, бесспорно, что цифровой рубль позволит избавиться от лишних посредников при осуществлении платежей, может их удешевить и ускорить. Однако эксперт усомнился, что в Центробанке будут способствовать скорому внедрению новой технологии.

«Неоднократно видели, как подобные планы откладывались в долгий ящик. Это создаёт угрозу существующей архитектуре финансового сектора, где игроки заинтересованы в том, чтобы инструменты, создающие альтернативную платёжную систему, которая может снизить их комиссионные доходы, внедрялись не так быстро», — отметил Надоршин.

По мнению экономиста, есть вероятность, что внедрение цифрового рубля не осуществится в обозначенные сроки. В качестве примера он также напомнил, как долго внедрялась технология СБП, когда Центробанк не сразу одобрил систему. Как отметил Надоршин, было бы более разумным решением разделить кредитно-депозитную и платёжную функции. Так, по мнению экономиста, это могло бы увеличить устойчивость российского финансового сектора.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что работа по внедрению цифрового рубля завершится уже в 2023 году. Глава ведомства уточнил, что для запуска цифрового рубля формируются регуляторные, технические и организационные условия.

Цифровой рубль создается как третья форма рубля наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Выпускать его будет Банк России.

Тем временем курсы доллара и евро продолжают расти. Торги на Московской бирже утром 6 июля начались выше отметок в 92 рубля и 100 рублей соответственно, затем курсы преодолели отметки в 93 и 102 рубля, чего не наблюдалось с конца марта 2022 года.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что движение курса рубля сейчас во многом определяется динамикой внешней торговли. При этом она отметила, что текущая динамика курса рубля несёт проинфляционные риски, ЦБ будет учитывать это в решениях по ключевой ставке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в колебаниях курсов валют присутствует значительная доля спекуляции, но никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности нет.