Ставрополь, 6 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В автопарке Госавтоинспекции по Ставропольскому краю пополнение — туда поступил патрульный электроавтомобиль нового поколения завода «Москвич». Новый электромобиль будет патрулировать дорогу Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск.

«Победа 26» Батальон ДПС Ессентуков получил первый российский электрокроссовер

Ставрополье получило первый российский электрокроссовер в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», поясняет издание «Победа 26». В машине установлен комплекс видеонаблюдения, который в авторежиме фиксирует нарушения ПДД, и другие современные приборы.

Электромобиль — это один из наиболее экологичных видов транспорта. В Ставропольском крае им будут управлять инспектора ДПС с 20-летним опытом.

Ставропольский край стал вторым регионом после Москвы, в чью ГИБДД поступили электрокроссоверы завода «Москвич».