Москва, 13 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. За последние четыре с половиной года в новых жилых кварталах населенных пунктов в 69 регионах России с помощью государственных субсидий построили 538 жизненно необходимых объектов. Работа, проводимая в рамках программы «Стимул» инициированного президентом России национального проекта «Жилье и городская среда», повышает доступность социальных и иных инфраструктурных объектов в новых жилых районах, строящихся по всей стране.

Минстрой РФ Новые дороги по программе «Стимул»

«Развитая инфраструктура — обязательный фактор комфортных условий проживания граждан. Строить детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги и объекты ЖКХ для новых жилых кварталов, при этом не перекладывая эти затраты на плечи застройщика и ускоряя обновление жилого фонда в стране, помогает программа «Стимул». Она активно реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в 69 регионах страны введено уже 538 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что это 257 автомобильных дорог, 80 школ, 74 детских сада, четыре комплекса школа-детский сад, 10 медицинских учреждений и 113 объектов инженерной инфраструктуры.

«Благодаря программе «Стимул» в новых районах на всей территории нашей страны возводятся школы и детские сады, поликлиники и больницы, строятся инженерные коммуникации и развивается дорожная сеть. Только за первое полугодие 2023 года по программе «Стимул» введено в эксплуатацию 28 объектов. Это делается для того, чтобы люди, переезжая в новостройки, были обеспечены всем необходимым. Вместе с тем ускоряются темпы реализации жилищных проектов. Такой системный подход нацелен на достижение к 2030 году ввода жилья в 120 млн кв. метров в год», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Среди возведенных в этом году объектов две школы на 1650 мест и комплекс школа-детский сад на 800 и 250 мест соответственно, два медучреждения, рассчитанных на 900 посещений. Помимо этого, построено десять автомобильных дорог общей протяженностью 8 км и 13 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 331,6 км.

Так, в одном из развивающихся микрорайонов города Аргун в Чечне собственники жилых домов получили новые дороги. Возведение участков улично-дорожной сети началось в апреле 2022 года, и строительно-монтажные работы удалось завершить за восемь месяцев. Сейчас 69 улиц и проездов в районе жилой застройки общей протяженностью более 28 км введены в эксплуатацию.

«У нас в распутицу к дому было сложно пробраться. Земляной съезд после дождей раскисал настолько, что машина увязала в грязи. Теперь всё чисто, положили асфальт. Спасибо, простимулировали: возводим сейчас пристройку к дому — грузовик прямо к воротам стройматериалы подвозит», — отметил местный житель Джамал Абдулаев. Проектом предусмотрено также обеспечение водоотвода, установка дорожных знаков, разметка на протяжении всего дорожного полотна. «Стала меньше беспокоиться за сына, когда он уходит в школу — дорожная ситуация у нас улучшилась», — отмечает горожанка Зайнаб Салманова.

В одном из самых быстрорастущих районов Хабаровска — Прибрежном — в 2023 году благодаря «Стимулу» открылась детская поликлиника на 400 посещений в смену. Площадь нового четырехэтажного здания с подвалом и техническим этажом составила более 9,3 тыс. кв. м. Медпомощь здесь смогут получать почти 25 тысяч детей.

Как пояснил ИА Регнум Александр Глущенко — представитель ФБУ «РосСтройКонтроль» — организации, которая осуществляет проверку качества объекта, поликлиника была открыта, несмотря на пандемию и увеличение стоимости материалов в связи с санкциями.

«Наш регион впервые за последние десятилетия с нуля построил поликлинику, тем более — детскую. Район строительства — молодой, густонаселённый, детей очень много. Старая поликлиника не справлялась с нагрузкой, она принимала в пять с лишним раз меньше пациентов, тем теперь может принять новая», — подчеркнул Глущенко. По его словам, объект был очень сложным с инженерной точки зрения.

«В новом здании смонтировано множество инженерных систем: вентиляции, пылеудаления, пожаротушения и других. Введена также система электронных очередей. Кабинеты укомплектованы огромным количеством современного новейшего оборудования — хирургического, офтальмологического, гинекологического. Также оборудованы кабинеты педиатрии, два тренажёрных зала, операционная, кабинет реабилитации, рентген, МРТ. Лаборатория по забору анализов теперь у медиков своя. Мощнейшее оборудование, мы очень довольны», — говорит Александр Глущенко.

В Нижневартовске в рамках «Стимула» строят новую дорогу к двум микрорайонам. Её протяженность составит 2,5 км. Подрядчики уже завершили работы по устройству дождевой и дренажной канализации, а также выполнили переустройство инженерных сетей.

«Еще 10-15 лет назад я даже не могла представить, что за улицей Ханты-Мансийской будет построен «второй» Нижневартовск. Сейчас эта площадь развивается, и она уже внушительных размеров. Здесь дороги, дома, продолжается строительство. В 25-м микрорайоне — построена новая школа. Дорога на улице Фармана Салманова — шикарная, отсюда удобно добираться и до старой части города, и в новые микрорайоны», — поделилась председатель Общественной палаты города Светлана Зобнина.

Администрация города Нижневартовска Строительство дороги в Нижневартовске в рамках федеральной программы «Стимул»

Одной из национальных целей развития России на период до 2030 года определена «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также показатели, характеризующие достижение национальной цели. Не менее 5 миллионов россиян ежегодно будут улучшать свои жилищные условия, а строители за это же время возводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья.

Для этого государством предусмотрены ещё три программы. Одной их самых популярных и востребованных у населения стала программа «Льготная ипотека». Ее запустили с апреля 2020 года как меру поддержки в условиях пандемии коронавируса, но с тех пор не раз продлевали, меняя условия. В конце 2022 года Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2024 года. За это время россияне получили более 1 млн кредитов на льготных условиях.

Стратегическая инициатива «Мой частный дом» призвана увеличить объем индивидуальной жилищной застройки. С тем, чтобы к 2024 году частниками было введено более 45 млн кв. метров жилья. При этом к 2030 году количество ипотечных кредитов, выданных на строительство индивидуального дома, может достигнуть 500 тыс.

По стратегической инициативе «Новый ритм строительства» для пятилетних проектов инвестиционно-строительный цикл будет сокращен не менее чем на 18 месяцев. Также в стране создается суперсервис «Цифровое строительство». К 2030 году он позволит сократить срок от идеи до выхода на стройплощадку до 7 дней. Помимо этого, будет создана умная экосистема строительной отрасли, а производительность труда в строительстве увеличился на 10%.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Стимул» в нацпроект «Жилье и городская среда». Среди целей национального проекта — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% к 2024 году. Помимо этого, президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году.