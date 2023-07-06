Москва, 6 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки до 130 украинских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом 6 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Экипаж танка Т-80БВМ

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что противник потерял восемь автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские военные сбили в ДНР два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки было уничтожены 15 беспилотников, перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

ВС РФ уничтожили до 130 украинских военных на херсонском направлении