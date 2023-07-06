ВС РФ уничтожили до 130 украинских военных на херсонском направлении

Москва, 6 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки до 130 украинских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом 6 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Экипаж танка Т-80БВМ

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что противник потерял восемь автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские военные сбили в ДНР два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки было уничтожены 15 беспилотников, перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.