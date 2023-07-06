Донецк, 6 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили пункты управления трёх украинских бригад. Об этом 6 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его данным, около населённых пунктов Выемка, Ступочки и Звановка в ДНР российские военнослужащие поразили три пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады, 118-й бригады территориальной обороны ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817912" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС России поразили в ДНР пункты управления трёх бригад ВСУ

Как передавало ИА Регнум, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 июля заявил о том, что Вооружённые силы России сумели продвинуться на 300 м по лесопосадкам на угледарском направлении. Продвижение ВС России состоялось, несмотря на активные действия ВСУ.

Пушилин также заявил, что село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Обстановка в этом населённом пункте всегда напряжённая. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно, добавил он.

Руководитель региона также отметил, что потери в ВСУ на различных участках фронта превосходят потери Вооружённых сил России в 10–30 раз. Он сообщил, что ВСУ в преддверии саммита НАТО активизировали обстрелы гражданских объектов в ДНР. Он также отметил, что ВСУ произвели удар по городу Волновахе с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.