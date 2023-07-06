Москва, 6 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные сбили в ДНР два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом 6 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка (ДНР) сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки было перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременная, Приволье (ЛНР), Александровка, Весёлое, Володино, Орлинское, Ровнополь (ДНР), Чистополье, Днепрорудное Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 165 военных ВСУ. В районах населённых пунктов Урожайное ДНР и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.