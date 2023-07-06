Москва, 6 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. За сутки на донецком направлении уничтожено до 385 украинских военных, сообщил 6 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, также были уничтожены танк, две гаубицы «Д-20», два САУ Krab польского производства.

Также представитель российского военного ведомства информировал, что на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 165 военных ВСУ, а на херсонском — до 130 украинских военнослужащих.

Днём ранее Конашенков заявлял о том, что потери украинских войск на донецком направлении за сутки составили до 290 человек.

В Донецкой Народной Республике, поделился он, Вооружённые силы России поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно.