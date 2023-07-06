Москва, 6 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки в ДНР, сообщил 6 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

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Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВКС России ракетно-бомбовыми ударами поразили украинские позиции вблизи Клещеевки. Экипаж вертолёта Ми-35 уничтожил вражеский БТР управляемой противотанковой ракетой.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно.