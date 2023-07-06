Вашингтон, 6 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Предстоящий саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что альянс оказался на грани коллапса. Об этом 6 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая состоит в том, что они всё поставили на украинскую лошадь», — сказал Риттер.

По его словам, эта «лошадь» уже споткнулась и лежит на поле с тремя сломанными ногами.

Он добавил, что на протяжении десятилетий страны НАТО зависели от нежизнеспособной идеологии, что и привело к украинскому конфликту, а сейчас на карту поставлено само выживание альянса как института.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что в Киеве считают, что вмешательство НАТО поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, но альянс не в состоянии выстоять против России. По его словам, альянс не может ввязаться в конфликт, так как у него нет войск, подготовки, материально-технической поддержки, командования и управления.

До этого Риттер заявил, что мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы поменяет правила игры в случае прямого конфликта с Западом. По его словам, ни США, ни НАТО не смогли бы долго продержаться в таком конфликте, в котором сегодня участвуют Россия и Украина.