Херсон, 6 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил у Антоновского моста в Херсонской области, сообщил 6 июля председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

«Вместе с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста», — написал Алексеенко.

По его словам, Кириенко посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в очень тёплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая.

Также в ходе визита в Херсонскую область Кириенко проверил, как идёт восстановление региона. Он посетил в Новотроицком округе библиотеку и спортивную школу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 июля российские военные полностью зачистили территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста в Херсонской области от ВСУ.

Как сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, военнослужащие группировки войск «Днепр» подошли к позициям украинской армии со стороны реки на лодках, устроив внезапную атаку с тыла, в результате чего к 03:00 мск взяли опорный пункт и гостиницу, в которой находились военные ВСУ.

До этого врио главы Херсонской области сообщал, что российские войска за последние двое сутки потопили шесть лодок, которые ВСУ пытались использовать для форсирования Днепра.