Красногорск, 6 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Лётчик-испытатель, Герой России Леонид Попов скончался на 83-м году жизни. Об этом 6 июля сообщают «Известия».

В. Чистяков/РИА Новости Лётчик-испытатель, Герой России Леонид Попов

Попов умер 5 июля в своём доме в Подмосковье. Причина смерти не уточняется.

В 1994 году Попов был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиатехники.

С 1985 по 1989 год он принимал участие в испытаниях и первых вылетах всех модификаций самолётов МиГ-31. Также он участвовал в испытаниях пункта управления многоразового космического корабля «Буран», маловысотных крылатых ракет большой дальности.

Также Попов является автором фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая» и других. Кроме того, он написал книгу о погибших лётчиках-испытателях «Страстная неделя».