Новосибирск, 6 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Подросток из села в Новосибирской области, получивший 70 ножевых ранений в ходе конфликта с двумя сверстниками, вышел из комы и рассказал о нападении. Ссора произошла из-за денег, мальчику пытались изувечить лицо, сообщает издание «АСТ-54» в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

Жители села Плотниково шокированы жестокостью нападения, они считают, что нападавшие находились под действием каких-то веществ, рассказал изданию подписчик.

«Один был с ножом, другой с камнем, избивали, пытались нос отрезать. Я одному из них нос сломал, когда пытался отбиться, после этого они ещё сильнее на меня набросились», — привёл подписчик издания слова пострадавшего мальчика.

На опубликованных снимках из больницы видно, что 15-летнему подростку поранили лицо. У него перебинтованы голова и шея, множество ран на спине.

Врачи разрешили школьнику вставать с постели и понемногу двигаться. Он опроверг версию о том, что нападение произошло из-за девушки. Причиной стали деньги, которые ему задолжал один из нападавших.

Ранее в пресс-службе областного главка СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство 15-летнего подростка, совершенного группой лиц. По данным следствия, ночью 29 июня между несовершеннолетними подростками произошёл конфликт на берегу реки Иня. Два юноши в возрасте 15 и 14 лет избили своего оппонента, распылили на него перцовый баллончик и нанесли удары ножом. Жизнь потерпевшему спасли врачи.

Суд поместил 15-летнего обвиняемого под стражу, а 14-летнего — под домашний арест. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского главка Виталию Зарипову доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.