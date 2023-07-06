Москва, 6 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен Олег Гуржий арестован в Москве по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке ФСБ задержали в Москве уроженца Киева, известного украинского предпринимателя Олега Гуржия в рамках расследования уголовного дела о хранении с целью сбыта наркотических веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после допроса следствие ходатайствовало в суде об аресте обвиняемого до середины августа.

Кроме того, проверяется информация о причастности Гуржия к финансированию террористических групп, находящихся на территории России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, актёра сериалов «Чикатило» и «ИП Пирогова» Дмитрия Малькова задержали в Москве во время передачи наркотического вещества. Позже у него дома полиция обнаружила ещё 22 свертка с марихуаной общей массой 110 г. В отношении Малькова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.