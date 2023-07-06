Москва, 6 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. То, что слабеющий курс рубля помогает нарастить доходы российского бюджета, — это объективная реальность, а не теория заговора, считает доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 6 июля, комментируя рассуждения главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что курс рубля снижается из-за динамики внешней торговли. При этом она назвала «теорией заговора» версию о том, что рубль ослабляют специально, чтобы повысить доходы бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Комолов заявил, что Набиуллина права, когда говорит, что рубль слабеет в связи с падением экспортных доходов, однако и при высоких ценах на нефть российская валюта редко укреплялась. По его словам, один раз такое произошло в экстраординарных условиях 2022 года, когда рубль укрепился до 50 рублей.

«Это была сознательная политика государства. Когда оно может укрепить рубль, оно это делает. И ничто не препятствует установить такой курс валюты, какой оно хочет», — сказал Комолов.

По его словам, всё дело не в теории заговора, а в объективных интересах российского государства, которое сейчас изыскивает дополнительные доходы бюджета. Таким образом, тренды действительно толкают рубль вниз, но ЦБ РФ этому не препятствует, потому что это выгодно.

Комолов объяснил, как работает эта схема. Государство собирает налоги, а основными налогоплательщиками являются крупнейшие российские корпорации, большая часть которых работает на экспорт. И чем дороже доллар, тем большую рублёвую выручку можно получить.

«Есть примерные оценки — при удорожании доллара на 1 рубль правительство получает примерно 150 млрд рублей дополнительных бюджетных доходов», — заметил Комолов.

При этом он подчеркнул, что как бы дешевеющий рубль ни был выгоден бюджету, есть предел, ибо государство заинтересовано не только в доходах, но и в стабилизации ситуации, которая нужна для нормального функционирования экономики.

В свою очередь, Сергей Пухов, ведущий эксперт Института «Центр развития» ВШЭ, согласился с мнением Набиуллиной о том, что укрепление доллара по отношению к рублю действительно связано с торговым балансом. Торговля формирует тренд.

Но есть и другая причина. По его словам, это внутриполитические всплески в России, санкции и прочее. Такие риски повышают спрос населения на валюту и, как следствие, ведут к росту курса.

«Плюс спрос на валюту растёт под влиянием сезонного фактора — сейчас период отпусков, а значит, люди покупают валюту для поездок за границу», — сказал Пухов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Набиуллиной, плавающий курс рубля под влиянием внешней торговли меняется, но это благо, позволяющее экономике легче абсорбировать внешние шоки. Кроме того, она предупредила, что попытки влиять на плавающий курс чреваты «периодами глубокой девальвации».

Набиуллина убеждена: режим плавающего курса рубля и таргетирования инфляции показал эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период.

В то же время она признала, что текущая динамика курса рубля несёт проинфляционные риски, и регулятор учтёт это, принимая решение по ключевой ставке.