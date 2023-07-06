Москва, 6 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, опубликованном 6 июля на сайте синодального отдела.

Стрингер/РИА Новости

«Призываем провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви», — сказано в релизе.

В сообщении отмечается, что власти Украины рассматривают УПЦ как врага, при этом оказывая поддержку созданной государством раскольнической структуре и поощряя её к актам насилия.

Решение минкультуры Украины прекратить доступ монахов в ряд корпусов Киево-Печерской лавры в синодальном отделе назвали очередным актом гонений в отношении канонической церкви.

«Вопиющий произвол и террор в отношении Украинской православной церкви осуществляется при попустительстве международных правозащитных организаций, фактически игнорирующих очевидные нарушения религиозных прав миллионов верующих», — сказано в обращении.

Ранее стало известно, что представители национального заповедника «Киево-Печерская лавра» при поддержке полиции взломали двери в 70-й корпус монастыря и проникли внутрь. Кроме того, были заменены замки в 69-м и 71-м корпусах лавры, после чего они были опечатаны.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 июля назвал решение министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры произволом и террором. Он сравнил это с гонениями 1920–1930 годов. Легойда отметил, что ранее подобные события хотя бы осуждал Запад, но сейчас он хранит молчание, которое можно рассматривать как поддержку. Он указал, что каноничную украинскую церковь рассматривают как врага из-за общего духовного наследия с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года начался процесс изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Власти Украины заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В России действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, МИД призвал международные организации повлиять на Украину. В ходе выселения начались стычки прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и провокаторами.