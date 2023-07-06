* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 6 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Участие представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно рассматриваться в ходе подготовки к мероприятию, решения в ШОС принимаются консенсусом, заявил 6 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне представители правительства «Талибана» завили о желании участвовать в следующем саммите лидеров ШОС, который запланирован в Астане в 2024 году.

Афганистан с 2012 года имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества и с тех пор пытается стать её полноправным членом. После падения проамериканского правительства в Кабуле и захвата власти в стране талибами в сентябре 2021 года афганских представителей перестали приглашать на официальные мероприятия организации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля страны Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную Нью-Делийскую декларацию. Как указано в документе, страны — члены ШОС подтверждают ненаправленность организации против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем.

Кроме того, ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития.

В ШОС входят девять стран — Россия, Китай, Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Кроме того, Белоруссия проходит процедуры вступления в организацию, а Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.