Москва, 6 июля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. С банковского счёта народного артиста СССР и первого мужа тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой похитили деньги. Алексей Самойлов заявил об этом в полицию, сейчас по этому факту проводят проверку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Вильф/РИА Новости Тренер Татьяна Тарасова

Деньги с карты 77-летнего актёра Алексея Самойлова пропали ещё 19 июня. Но артист не спешил обращаться в правоохранительные органы. Он заблокировал карту и попытался разобраться в ситуации самостоятельно через службу поддержки банка. Когда этот способ не принёс результатов, мужчина обратился за помощью в полицию.

«3 июля поступило обращение от 77-летнего уроженца Москвы о том, что с его счета в банке произошло списание значительной для него суммы. Списали около 10 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что свою карту никому не передавал и не терял, поэтому не знает, как деньги пропали со счета», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по обращению актёра в полиции проводится проверка.

Алексей Евгеньевич Самойлов родился 8 ноября 1945 года. Он продолжил семейную династию актёров. Старшая сестра артиста Татьяна Евгеньевна Самойлова — народная артистка РФ, исполнительница главной роли в легендарном фильме «Летят журавли». Их отец народный артист СССР Евгений Валерианович Самойлов известен по ролям в фильмах «Сердца четырех», «В шесть часов вечера после войны», «Неоконченная повесть» и многих других. Окончив театральное училище, Алексей Самойлов на протяжении 14 лет был актером театра «Современник» и 30 лет играл в Малом театре. В 1973 году он приобрёл широкую известность благодаря фильму «Много шума из ничего» режиссера Самсона Самсонова. Это была экранизации одноименной комедии Уильяма Шекспира, в которой главную роль сыграла актриса Галина Логинова, мать голливудской звезды Миллы Йовович. На счету Самойлова порядка 10 киноработ, последняя вышла в 2017 году. Это был документальный фильм «Тайны кино. Анна Каренина».

Сейчас артист женат в третий раз, у него трое сыновей. Первой его женой была тренер олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова.