Москва, 6 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался второй заражённый менингококковой инфекцией сотрудник распределительного центра Ozon, сообщили 6 июля в минздраве Свердловской области.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Да, только факт смерти. Причина выясняется», — приводит ТАСС слова сотрудника минздрава.

Ранее стало известно, что скончался один из заражённых менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. При этом медики начали необходимые исследования для определения причины смерти, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.