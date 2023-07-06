Тверь, 6 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Ход реализации инвестиционных проектов в текущем году в Тверской области был рассмотрен сегодня, 6 июля, на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул: ключевым направлением развития экономики является обеспечение роста инвестиций, реализация проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.

«Тверская область в прошлом году вопреки санкционному давлению реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в четыре раза, — заявил глава региона. — Для нас реализация инвестпроектов — вклад в будущее страны и нашей территории. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств».

В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 проектов с объемом инвестиций порядка 28 млрд рублей и созданием 1580 новых рабочих мест. В том числе, обеспечена работа площадок, где ранее работали иностранные инвесторы. ООО «ПК Аквариус» выпускает продукцию сферы IT, запущен новый бренд кофе Poetti.

Сейчас в регионе реализуется и планируется к реализации свыше 80 инвестпроектов с заявленными вложениями порядка 200 млрд рублей и созданием более 24 тыс. рабочих мест. Новые договоренности достигнуты в июне на Петербургском международном экономическом форуме с ООО «Метавр», ООО «ТрансТехно», «Аквариусом», ООО «Герс Технолоджи», АО «Газпром Шельфпроект», АО «Новая сервисная компания» и другими компаниями. 9 проектов по итогам ПМЭФ-2022 находятся в стадии реализации.

В Верхневолжье активно развиваются и создаются промышленные парки и особые экономические зоны. На площадках «Боровлево», «Боровлево-2», развивающегося парка «Боровлёво-3» реализуются проекты по выпуску продукции для нефтяной и газовой отраслей, оборудования для пожаротушения, бумажной упаковки, подшипников, стройматериалов, стеллажей, кофе и др. В «Раслово» — по производству фасадов, подшипников, строительной химии. Принято решение о строительстве здесь второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей «АО «ТК «Альфа».

В Кимрах создан инновационно-промышленный парк «Савёловский». В этом году планируется запустить высокотехнологичное производство синтетических алмазов. Проектируется особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Эммаусс». Инициатива по ее созданию была поддержана президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, заявлены планы по созданию новых площадок — технопарка в сфере электронной промышленности «Аквариус», инновационно-промышленного парка «Торжок», где разместят производства смазочных материалов, развернут логистические, сборочные и прочие мощности. Это позволит обеспечить реализацию инвестиционных планов ПАО «Лукойл».

Предусмотрена комплексная господдержка реализации действующих и планируемых проектов. В частности, это помощь в газификации, создании необходимой инфраструктуры, льготное кредитование, привлечение кадров, придание статуса приоритетного инвестиционного проекта, который дает налоговые и другие преимущества.

В числе инициатив инвесторов, поддержанных регионом и федерацией, — производство рельсовых автобусов на водородных топливных элементах (АО «Тверской вагоностроительный завод»), выпуск силовой электрики (АО «ДКС»), расширение издательско-полиграфического комплекса (ООО «ИПК Парето-Принт»). В АПК — развитие мощностей ООО «Коралл», ООО «Румелко-Агро», АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ЗАО «Калининское».

Отдельное направление поддержки — сфера туризма. Одним из крупнейших заявленных проектов является создание парка развлечений «Союзмультфильм» в Конаковском округе. Также регион поддерживает ввод новых мест размещения гостей, проекты, направленные на комплексное развитие территорий. Так, в Твери планируется развитие пространства «Морозовского городка».

Разрабатывается новое направление — создание готовых производственно-складских помещений для последующей сдачи их в аренду инвесторам.