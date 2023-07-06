Минск, 6 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Захват Польшей западных областей Украины абсолютно неприемлем для Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Белорусский лидер подчеркнул, что для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада.

«И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине — если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать «исторические» территории. Для нас это неприемлемо», — приводит «Белта» его слова.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 июля заявила, что власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной.

О том, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, заявлял ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, подтвердил, что Польша мечтает заполучить Западную Украину. «Поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину», — сказал он.

Обозреватель турецкой газеты Севиль Нуриева-Исмаилова в марте высказала мнение, что Польша не намерена отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. При этом в эфире одного из польских телеканалов бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины. Так, на карте в составе Польши были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. При этом к Румынии присоединили Черновицкую область, к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в состав России. В этом сценарии Украине остались только центральные и северные регионы.