Москва, 6 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни Юрий Батманов — один из ведущих офтальмологов России, внедрявший микрохирургические инструменты и новые методы лечения глазных болезней. Ему было 78 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Батманов

Врач умер 4 июля в своей квартире на северо-востоке Москвы. Пенсионеру стало плохо, родственники вызвали скорую помощь, но приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.

«Врачи скорой помощи констатировали смерть 78-летнего жителя Москвы в квартире на улице Енисейской. Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Батманов Юрий Евгеньевич родился 21 июня 1945 года. Его отец Батманов Евгений Григорьевич был министром лесного хозяйства Татарской АССР. Но сам Юрий Батманов решил связать свою жизнь с медициной. Он окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института им С. В. Курашова. Затем прошёл ординатуру и аспирантуру на кафедре глазных болезней под руководством академика РАМН Аркадия Павловича Нестерова. По приглашению наставника Батманов переехал в Москву и в 1975 году стал ведущим научным сотрудником лаборатории микрохирургии глаза МОЛГМИ им. Пирогова Н. И. А уже через год стал заведовать кафедрой офтальмологии факультета усовершенствования врачей (РНИМУ), а также занял пост проректора университета по лечебной работе МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. В течение 32 лет он работал на этих должностях, обучая студентов и совершенствуя способы лечения глазных болезней. В 1999 году Батманов стал лауреатом правительственной премии в области науки и техники за «Разработку и внедрение микрохирургических инструментов и технологий для лечения глазных болезней». Он вошёл в число ведущих офтальмологов России. За время своей работы Юрий Евгеньевич выпустил более 300 статей и разработал 14 изобретений. Он стал автором четырех патентов, среди которых были новые, более безопасные для пациентов способы хирургического лечения глаукомы, профилактики прогрессирующей близорукости и новые методы проведения операций.