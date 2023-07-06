Москва, 6 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке, сообщил 6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Нет, мы не располагаем такой информацией, поинтересуйтесь у МИД», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что меры предпринимаются по линии дипломатических ведомств.

Как передавало ИА Регнум, ранее израильское радио «Кан» сообщило, что израильтянка Елизавета Цурков, имеющая также гражданство России, была похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения.

Также сообщалось, что Цурков, которая является учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку, пропала без вести в Ираке несколько месяцев назад.