Минск, 6 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. США будут готовы к переговорам после наступления ВСУ, даже неудачного. Об этом 6 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления. Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно», — сказал он.

Он добавил, что Европа готова к тому, чтобы вести переговоры, в первую очередь Франция. При этом, по словам Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию: воевать до последнего украинца.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам, пока есть возможность. При этом он заявил, что Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО, а также на вступлении альянса в конфликт с Россией. По его словам, Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал государство к нему. В первую очередь претензии будут касаться финансирования и нового оружия.