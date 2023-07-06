Кызыл, 6 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Республике Тыва выявили пятый случай заболевания сибирской язвой, сообщили 6 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой, — говорится в сообщении ведомства. — Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти».

Уточняется, что состояние пострадавших является стабильным, им оказывается медицинская помощь.

Ранее четырём жителям Республики Тыва врачи поставили диагноз сибирская язва, они проживают в Барун-Хемчикском районе. Первого заболевшего госпитализировали в больницу Кызыла 30 июня, он участвовал в убое лошади.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в России после выявления случаев заражения в Республике Тыва.