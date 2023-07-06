Минск, 6 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Ядерное оружие, перемещённое на белорусскую территорию, надёжно охраняется. Никто не собирается применять его в ходе СВО, оно предназначено для обороны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подтвердил, что в стране под надёжной охраной находится «определённое количество ядерных боеголовок», которые были перемещены не по земле.

Лукашенко подчеркнул, что тактическое ядерное оружие предназначено исключительно для оборонительных целей, намерений использовать его в ходе российской спецоперации на Украине ни у кого нет. Если же страны Запада попытаются атаковать Белоруссию, получат мгновенный ответ.

«Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены», — сказал белорусский лидер.

Говоря о механизме принятия решения по использованию ядерного оружия, президент подчеркнул, что без его желания, желания белорусского народа и государства никаких действий предпринято не будет.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе белорусской стороны в республике будет размещено тактическое ядерное оружие. Он пояснил, что подобным образом действуют США в отношении своих союзников. Лукашенко 23 июня сообщил, что на территорию Белоруссии прибыла значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов. Позднее он выразил уверенность, что это ядерное оружие не придётся применять, и подчеркнул, что его наличие в республике необходимо.

Ранее руководство России не раз подчёркивало, что ядерная война не должна быть развязана. Идея ядерного конфликта «вертится в головах» западных, а не российских политиков, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД напоминали также, что военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае использования против России или её союзников оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы самому существованию Российского государства.