Москва, 6 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Граждане России, не явившиеся по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили, заявил 6 июля глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Максим Блинов/РИА Новости

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле, информационная база «обновляется каждый день и всё, что с военкоматом связано по этим гражданам, в ГИБДД есть».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вводимый в России реестр военнообязанных будет запущен не раньше осени 2023 года, когда начнется очередной воинский призыв.

Согласно инициативе, граждане, которые получили повестку в электронном виде, должны явиться в военкомат в течение 20 дней. Также повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения на Госуслугах