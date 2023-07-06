Вашингтон, 6 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Из-за провала наступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на то, чтобы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом 6 июля заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его «козырь в рукаве», чтобы показать успех на поле боя и получить прямую поддержку НАТО», — сказал Джиральди.

По его словам, Зеленский отчаянно хочет прямого участия НАТО в конфликте против России, и ради этого он готов на всё, включая атаку на ЗАЭС.

Джиральди предположил, что в таком случае главу киевского режима могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС Вооружённые силы России нанесут удары по центрам принятия решений киевского режима и устранят Зеленского.