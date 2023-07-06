Екатеринбург, 6 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали директора детского сада, в который ходил убитый шестилетний мальчик Далер Бобиев. Об этом 6 июля сообщает портал e1.ru.

Кадр из видео

Заведующую вызвали на допрос, после чего задержали. Её обвинили в халатности из-за бездействия воспитателей, которые заметили следы побоев на руках ребёнка, но не стали сообщать об этом правоохранителям.

Кроме того, они ничего не сделали, когда мальчик перестал посещать детсад и не появлялся там в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что, по данным Следственного комитета, заведующую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Помимо неё, по обвинению в халатности задержана специалист органов опеки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817871" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Екатеринбурге задержали директора детсада, в который ходил убитый мальчик

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, Далер Бобиев скончался 3 декабря 2022 года в результате побоев. Искать его начали 26 июня, тело нашли в сумке в гараже семьи Наумовых. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, арестована опекун мальчика Вероника Наумова.

Ранее 13-летняя приёмная сестра Далера рассказала, что Наумова сильно избила мальчика металлическим рожком для обуви за то, что он без разрешения съел виноград. Никакую помощь ребёнку не оказали, а утром, когда сестра мыла Далера в ванной, ему стало плохо. Он потерял сознание и вскоре умер. Опекун запугала девочку и запретила ей рассказывать о случившемся.

Бывший воспитанник Наумовой Даниил, сбежавший от неё полтора года назад, рассказал, что Далер сильно раздражал женщину.

Похороны ребёнка прошли 5 июля. Никто из близких родственников — кровных и приёмных — не пришёл с ним проститься. В траурной церемонии участвовал двоюродный брат мальчика по отцу Шамсутдин Бобиев. По просьбе отца Далера, находящегося в местах лишения свободы, похороны прошли по мусульманской традиции.