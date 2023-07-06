Вашингтон, 6 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооружённые силы России нанесут удары по центрам принятия решений киевского режима и устранят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

Алексей Коновалов/ТАСС

Эксперт напомнил, что в этих центрах принятия решений работают военные, в том числе иностранные офицеры из США и НАТО.

По словам Джонсона, если киевский режим устроит катастрофическую провокацию на Запорожской АЭС, то его глав ожидают серьёзные последствия.

«Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям», — заявил специалист.

Как передавало ИА Регнум, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 5 июля сообщил, что угроза атаки украинских войск на Запорожскую АЭС останется высокой по меньшей мере до 11–12 июля, когда будет проходить саммит НАТО.

Ранее о возможной попытке удара Киева по ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе предупредил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа. Он сообщал, что удар готовится в ночь на 5 июля. Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля высказал мнение о том, что к саммиту НАТО 11 июля Украина попытается продемонстрировать свою мощь против России. По его словам, Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал государство к нему. В первую очередь претензии будут касаться финансирования и нового оружия, уточнил Лукашенко.