Херсон, 6 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в Херсонскую область проверил, как идёт восстановление региона. Он посетил в Новотроицком округе библиотеку и спортивную школу.

Кадр из видео Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в Херсонскую область

Одна из остановок была сделана в селе Чкалово. Там Кириенко пообщался с местными жителями, выслушал их просьбы и узнал о потребностях. Директор местной библиотеки Елена Мерзликина указала на необходимость подготовить читальные залы к началу отопительного сезона, а глава Новотроицкого округа Евгения Кузьменко попросила отправить специалистов для ремонта загса и восстановления других зданий.

Затем Кириенко посетил спортивную школу. Тренер по боксу Анатолий Рубан рассказал делегации во главе с Кириенко о нуждах заведения и проблемах с выплатами заработной платы, а также продемонстрировал достижения спортшколы, показав доску почёта, на которой были представлены фотографии выдающихся выпускников школы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кириенко посетил библиотеку и спортивную школу в Херсонской области

Премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что возьмёт эту задачу под личный контроль и сможет решить проблему с выплатой зарплат в течение недели.

В свою очередь, Кириенко подчеркнул, что важно продолжать развитие спорта в области. По его словам, это одно из приоритетных направлений политики России, в особенности поиск талантливой молодёжи в отдаленных сельских районах.

Также первый замруководителя администрации президента ознакомился с работой образовательного учреждения и узнал о потребностях в обновлении помещений и модернизации оборудования. Кириенко поручил членам правительства Херсонской области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию школы.

Визит делегации Кириенко состоялся в контексте программы по развитию новых регионов и повышению качества жизни населения, которую правительство России приняло по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кириенко заявил, что инвесторы уже проявляют интерес к строительству нового города, который должен появиться на Арабатской стрелке в Херсонской области вблизи Крыма.

Населённый пункт предполагается построить довольно быстро, поскольку потребность жителей Херсонской области и соседних регионов в жилье велика, отметил он.