Ростов-на-Дону, 6 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Украинские диверсанты Юрий Доманчук и Виталий Скакун, обвиняемые в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка, проведут 23 и 24 года в колонии строгого режима. Такое решение вынес 6 июля Южный окружной военный суд.

Граждан Украины осудили по статье о совершении теракта, в результате которого погиб человек (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также по статьям о незаконном приобретении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

«Скакуну — 24 года с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — зачитал приговор судья.

Доманчук приговорён к 23 годам колонии, первые четыре из которых он также проведёт в тюрьме, и такому же штрафу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря 2022 года в городе Скадовске Херсонской области был подорван автомобиль Булюка, водитель погиб на месте. Булюк был доставлен в больницу с ранениями. Диверсантов задержали в тот же день. Позднее они рассказали, что их курировал майор СБУ.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо 15 июня рассказал, что на него устраивали покушение 9 июня. По его словам, киевский режим вычислил предполагаемые места его нахождения, после чего выпустил по ним более десяти высокоточных английских ракет «Экскалибур». При обстрелах пострадали мирные жители, были сожжены и разрушены пункты временного размещения людей, пострадавших при прорыве Каховской ГЭС.