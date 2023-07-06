СК показал кадры с места ликвидации террориста в Тюменской области
Москва, 6 июля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал кадры с места ликвидации националиста, планировавшего теракт на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в Тюменской области по заданию военизированных формирований Украины.
При задержании один из боевиков оказал сопротивление, открыв огонь по силовикам. Сотрудники ФСБ его нейтрализовали. На месте были обнаружены пистолет, патроны и самодельное взрывное устройство. Другие боевики были задержаны.
Следователи устанавливают события и лица тех, кто мог быть причастен. Возбуждены уголовные дела.
Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в Тюмени гражданина РФ — пособника спецслужб Украины, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону специальной военной операции.
Подозреваемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО.