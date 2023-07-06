Москва, 6 июля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал кадры с места ликвидации националиста, планировавшего теракт на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в Тюменской области по заданию военизированных формирований Украины.

Кадр из видео

При задержании один из боевиков оказал сопротивление, открыв огонь по силовикам. Сотрудники ФСБ его нейтрализовали. На месте были обнаружены пистолет, патроны и самодельное взрывное устройство. Другие боевики были задержаны.

Следователи устанавливают события и лица тех, кто мог быть причастен. Возбуждены уголовные дела.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817864" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СК показал кадры с места ликвидации террориста в Тюменской области

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в Тюмени гражданина РФ — пособника спецслужб Украины, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону специальной военной операции.

Подозреваемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО.